К закрытию межбанка доллар подорожал

В понедельник, 14 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,98/28,03, к закрытию котировки составили 28,05/28,09.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,98, максимальные – 28,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,03, максимальные – 28,09.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4167/0,4177, к закрытию котировки составили 0,4182/0,4190.

Торги по евро начались с котировок 32,1154/32,1700, к закрытию котировки составили 32,1649/32,2108.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"