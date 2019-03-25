К закрытию межбанка доллар подорожал

В понедельник, 25 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,865/26,90, к закрытию котировки составили 26,94/26,975.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,86, максимальные – 26,945. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,89, максимальные – 26,98.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3592/30,4131, к закрытию котировки составили 30,5041/30,5357.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4165/0,4175, к закрытию котировки составили 0,4197/0,4207.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"