К закрытию межбанка доллар подорожал

В четверг, 28 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,22/27,24, к закрытию котировки составили 27,235/27,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,22, максимальные – 27,255. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,24, максимальные – 27,285.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5898/30,6095, к закрытию котировки составили 30,5930/30,6184.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4196/0,4202, к закрытию котировки составили 0,4184/0,4190.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"