К закрытию межбанка доллар подорожал

Во вторник, 9 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,65/26,70, к закрытию котировки составили 26,72/26,75.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,65, максимальные – 26,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные – 26,76.

Реклама

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0132/30,0695, к закрытию котировки составили 30,1348/30,1659.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4111/0,4120, к закрытию котировки составили 0,4124/0,4131.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"