К закрытию межбанка доллар подорожал

Во вторник, 21 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,07/27,11, к закрытию котировки составили 27,09/27,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,055, максимальные – 27,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,075, максимальные – 27,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3411/29,3845, к закрытию котировки составили 29,4414/29,4740.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3576/0,3586, к закрытию котировки составили 0,3522/0,3528.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"