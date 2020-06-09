К закрытию межбанка доллар подорожал

Во вторник, 9 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,59/26,62, к закрытию котировки составили 26,645/26,665.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,59, максимальные – 26,645. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,62, максимальные – 26,665.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9616/29,9954, к закрытию котировки составили 30,2447/30,2674.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3878/0,3886, к закрытию котировки составили 0,3878/0,3883.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"