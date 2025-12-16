Politico: Бельгия хочет еще больше дополнительных гарантий для использования активов РФ
Бельгия все еще не соглашается на предложенные Еврокомиссией гарантии для использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщило Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.
Издание отметило, что встреча послов ЕС должна была состояться в воскресенье, 14 декабря, но была перенесена, чтобы Бельгия смогла пересмотреть компромиссный текст, подготовленный Еврокомиссией.
Этот вариант документа содержит три гарантии:
- Бельгия может получить финансирование, равное всему пакету, если она столкнется с судебными претензиями или мерами со стороны Москвы;
- Бельгия может полагаться на эту систему безопасности, независимо от общих финансовых гарантий, которые страны ЕС предоставляют отдельно;
- никакие деньги не будут перечислены, пока эти гарантии не будут предоставлены. Всем столицам будет приказано одновременно отменить свои двусторонние инвестиционные соглашения с Россией.
Но для Бельгии даже этих гарантий недостаточно, отметило издание со ссылкой на четырех дипломатов после завершения переговоров. Бельгия продолжает настаивать, что ей нужны дополнительные гарантии того, что она не столкнется с непропорциональными рисками.
Бельгийские чиновники заявили Politico, что любые попытки опровергнуть их беспокойство будут бессмысленными, а средства из депозитария Euroclear просто не будут высвобождены.
Однако неназванный европейский чиновник заявил изданию, что переговоры еще далеко не завершены.
"Вся работа сосредоточена на приоритезации соглашения по репарациям; четкой альтернативы нет. И мы ее достигнем. Это лишь вопрос времени", – сказал он.
Послы снова встретятся во вторник, 16 декабря, и, при необходимости, 17 декабря, чтобы согласовать больше деталей.
- 3 декабря Еврокомиссия предложила использовать до 210 млрд евро обездвиженных активов Центробанка РФ для оказания финансовой помощи Украине.
- 13 декабря Совет ЕС бессрочно заморозила 210 млрд евро российских активов, чтобы избежать вето Венгрии.
- Решение по репарационному кредиту для Украины Евросоюз планирует рассмотреть на саммите 18-19 декабря.
