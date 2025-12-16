Politico: Бельгия хочет еще больше дополнительных гарантий для использования активов РФ

Переговоры по репарационному кредиту для Украины, обеспеченному замороженными активами РФ, еще не завершены

Бельгийский премьер Барт де Вевер (Фото: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Бельгия все еще не соглашается на предложенные Еврокомиссией гарантии для использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщило Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.

Издание отметило, что встреча послов ЕС должна была состояться в воскресенье, 14 декабря, но была перенесена, чтобы Бельгия смогла пересмотреть компромиссный текст, подготовленный Еврокомиссией.

Этот вариант документа содержит три гарантии:

Бельгия может получить финансирование, равное всему пакету, если она столкнется с судебными претензиями или мерами со стороны Москвы;

Бельгия может полагаться на эту систему безопасности, независимо от общих финансовых гарантий, которые страны ЕС предоставляют отдельно;

никакие деньги не будут перечислены, пока эти гарантии не будут предоставлены. Всем столицам будет приказано одновременно отменить свои двусторонние инвестиционные соглашения с Россией.

Но для Бельгии даже этих гарантий недостаточно, отметило издание со ссылкой на четырех дипломатов после завершения переговоров. Бельгия продолжает настаивать, что ей нужны дополнительные гарантии того, что она не столкнется с непропорциональными рисками.

Бельгийские чиновники заявили Politico, что любые попытки опровергнуть их беспокойство будут бессмысленными, а средства из депозитария Euroclear просто не будут высвобождены.

Однако неназванный европейский чиновник заявил изданию, что переговоры еще далеко не завершены.

"Вся работа сосредоточена на приоритезации соглашения по репарациям; четкой альтернативы нет. И мы ее достигнем. Это лишь вопрос времени", – сказал он.

Послы снова встретятся во вторник, 16 декабря, и, при необходимости, 17 декабря, чтобы согласовать больше деталей.