Politico: Бельгія хоче ще більше додаткових гарантій для використання активів РФ

Переговори щодо репараційного кредиту для України, забезпеченого замороженими активами РФ, ще не завершені

Бельгійський прем'єр Барт де Вевер (Фото: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Бельгія все ще не погоджується на запропоновані Єврокомісією гарантії для використання заморожених активів РФ для допомоги Україні. Про це повідомило Politico із посиланням на неназваних дипломатів та чиновників.

Видання зазначило, що зустріч послів ЄС мала відбутися в неділю, 14 грудня, але була перенесена, щоб Бельгія змогла переглянути компромісний текст, підготовлений Єврокомісією.

Цей варіант документа містить три гарантії:

Бельгія може отримати фінансування, рівне всьому пакету, якщо вона зіткнеться з судовими претензіями або заходами з боку Москви;

Бельгія може покладатися на цю систему безпеки, незалежно від загальних фінансових гарантій, які країни ЄС надають окремо;

жодні гроші не будуть перераховані, доки ці гарантії не будуть надані. Усім столицям буде наказано одночасно скасувати свої двосторонні інвестиційні угоди з Росією.

Але для Бельгії навіть цих гарантій недостатньо, зазначило видання з посиланням на чотирьох дипломатів після завершення переговорів. Бельгія продовжує наполягати, що їй потрібні додаткові гарантії того, що вона не зіштовхнеться з непропорційними ризиками.

Бельгійські чиновники заявили Politico, що будь-які спроби спростувати їхні занепокоєння будуть безглуздими, а кошти з депозитарію Euroclear просто не будуть вивільнені.

Проте неназваний європейський чиновник заявив виданню, що переговори ще далеко не завершені.

"Вся робота зосереджена на пріоритезації угоди щодо репарацій; чіткої альтернативи немає. І ми її досягнемо. Це лише питання часу", – сказав він.

Посли знову зустрінуться у вівторок, 16 грудня, та, за потреби, 17 грудня, щоб узгодити більше деталей.

3 грудня Єврокомісія запропонувала використати до 210 млрд євро знерухомлених активів Центробанку РФ для надання фінансової допомоги Україні.

13 грудня Рада ЄС безстроково заморозила 210 млрд євро російських активів, щоб уникнути вето Угорщини.

Рішення щодо репараційного кредиту для України Євросоюз планує розглянути на саміті 18-19 грудня.