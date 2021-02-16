К закрытию межбанка доллар подорожал
16.02.2021, 17:13
Иллюстративное фото: pixabay.com
Во вторник, 16 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,805/27,825, к закрытию котировки составили 27,90/27,92.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,80, максимальные – 27,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,815, максимальные – 27,92.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,7330/33,7545, к закрытию котировки составили 33,7534/33,7776.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3789/0,3793, к закрытию котировки составили 0,3783/0,3787.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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