К закрытию межбанка доллар подорожал

В среду, 22 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,20/27,22, к закрытию котировки составили 27,285/27,305.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,20, максимальные – 27,285. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,22, максимальные – 27,305.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6462/30,6687, к закрытию котировки составили 30,8511/30,8737.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3685/0,3689, к закрытию котировки составили 0,3694/0,3700.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.