К закрытию межбанка доллар подорожал
11.01.2022, 17:11
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Во вторник, 11 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,50/27,52, к закрытию котировки составили 27,61/27,63.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,48, максимальные – 27,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,50, максимальные – 27,63.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,1877/31,2076, к закрытию котировки составили 31,2710/31,2909.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3675/0,3679, к закрытию котировки составили 0,3684/0,3688.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".
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