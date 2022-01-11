К закрытию межбанка доллар подорожал

Во вторник, 11 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,50/27,52, к закрытию котировки составили 27,61/27,63.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,48, максимальные – 27,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,50, максимальные – 27,63.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,1877/31,2076, к закрытию котировки составили 31,2710/31,2909.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3675/0,3679, к закрытию котировки составили 0,3684/0,3688.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

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Анна Ишутина

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