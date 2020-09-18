К закрытию межбанка доллар подорожал, а евро подешевел
18.09.2020, 17:21
Иллюстративное фото: pixabay.com
В пятницу, 18 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,14/28,16, к закрытию котировки составили 28,175/28,195.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные – 28,175. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,16, максимальные – 28,195.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,3881/33,4118, к закрытию котировки составили 33,3394/33,3631.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3752/0,3756, к закрытию котировки составили 0,3726/0,3730.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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