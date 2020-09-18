К закрытию межбанка доллар подорожал, а евро подешевел

В пятницу, 18 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,14/28,16, к закрытию котировки составили 28,175/28,195.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные – 28,175. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,16, максимальные – 28,195.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3881/33,4118, к закрытию котировки составили 33,3394/33,3631.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3752/0,3756, к закрытию котировки составили 0,3726/0,3730.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.