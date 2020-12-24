К закрытию межбанка доллар подорожал, а евро подешевел
24.12.2020, 17:08
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 24 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,37/28,395, к закрытию котировки составили 28,375/28,40.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,33, максимальные – 28,375. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,35, максимальные – 28,40.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,6255/34,6504, к закрытию котировки составили 34,5862/34,6139.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3791/0,3796, к закрытию котировки составили 0,3826/0,3831.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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