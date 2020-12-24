К закрытию межбанка доллар подорожал, а евро подешевел

В четверг, 24 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,37/28,395, к закрытию котировки составили 28,375/28,40.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,33, максимальные – 28,375. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,35, максимальные – 28,40.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,6255/34,6504, к закрытию котировки составили 34,5862/34,6139.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3791/0,3796, к закрытию котировки составили 0,3826/0,3831.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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