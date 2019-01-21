К закрытию межбанка доллар подорожал, евро подешевел

В понедельник, 21 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,925/27,965, к закрытию котировки составили 27,94/27,97.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,92, максимальные – 27,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,94, максимальные – 27,97.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4204/0,4214, к закрытию котировки составили 0,4207/0,4214.

Торги по евро начались с котировок 31,7869/31,8438, к закрытию котировки составили 31,7621/31,7879.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"