К закрытию межбанка доллар подорожал на 19 копеек

В среду, 23 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,80/24,84, к закрытию котировки составили 24,99/25,02.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,80, максимальные – 24,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,84, максимальные – 25,02.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,5751/27,6195, к закрытию котировки составили 27,7988/27,8247.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3889/0,3898, к закрытию котировки составили 0,3906/0,3912.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"