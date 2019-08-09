К закрытию межбанка доллар подорожал на 5 копеек

В пятницу, 9 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,12/25,17, к закрытию котировки составили 25,17/25,21.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,05, максимальные – 25,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,08, максимальные – 25,21.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,0992/28,1551, к закрытию котировки составили 28,17/28,21.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3858/0,3870, к закрытию котировки составили 0,39/0,39.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"