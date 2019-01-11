К закрытию межбанка доллар потерял 15 копеек

В пятницу, 11 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,19/28,24, к закрытию котировки составили 28,04/28,08.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,04, максимальные – 28,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,08, максимальные – 28,24.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4210/0,4219, к закрытию котировки составили 0,4176/0,4184.

Торги по евро начались с котировок 32,4861/32,5437, к закрытию котировки составили 32,1478/32,1937.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"