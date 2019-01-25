К закрытию межбанка доллар потерял 15 копеек

В пятницу, 25 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,90/27,95, к закрытию котировки составили 27,77/27,80.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,75, максимальные – 27,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,79, максимальные – 27,95.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4228/0,4240, к закрытию котировки составили 0,4199/0,4206.

Торги по евро начались с котировок 31,5939/31,6477, к закрытию котировки составили 31,6216/31,6530.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"