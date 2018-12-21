К закрытию межбанка доллар потерял еще 12 копеек

В пятницу, 21 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,49/27,53, к закрытию котировки составили 27,37/27,40.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,37, максимальные – 27,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,40, максимальные – 27,53.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4043/0,4051, к закрытию котировки составили 0,3990/0,3998.

Торги по евро начались с котировок 31,5255/31,5686, к закрытию котировки составили 31,2236/31,2551.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"