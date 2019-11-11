К закрытию межбанка доллар потерял в цене

В понедельник, 11 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,54/24,59, к закрытию котировки составили 24,49/24,51.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,49, максимальные – 24,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,51, максимальные – 24,59.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,0651/27,1203, к закрытию котировки составили 27,0247/27,0467.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3839/0,3849, к закрытию котировки составили 0,3834/0,3842.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"