К закрытию межбанка доллар резко подорожал

Во вторник, 11 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,21/26,24, к закрытию котировки составили 26,46/26,49.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,17, максимальные – 26,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,19, максимальные – 26,49.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,6592/29,6905, к закрытию котировки составили 29,9368/29,9707.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4053/0,4062, к закрытию котировки составили 0,4100/0,4107.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"