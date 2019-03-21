К закрытию межбанка доллар сбросил 21 копейку

В четверг, 21 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,28/27,32, к закрытию котировки составили 27,07/27,105.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,07, максимальные – 27,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,105, максимальные – 27,32.

Реклама

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,1346/31,1748, к закрытию котировки составили 30,7758/30,8129.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4278/0,4286, к закрытию котировки составили 0,4243/0,4251.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"