К закрытию межбанка доллар сбросил в цене

В пятницу, 19 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,91/26,94, к закрытию котировки составили 26,81/26,85.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,81, максимальные – 26,91. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,83, максимальные – 26,94.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2468/30,2778, к закрытию котировки составили 30,1505/30,1928.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4208/0,4218, к закрытию котировки составили 0,4191/0,4200.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"