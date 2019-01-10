К закрытию межбанка доллар снизился в цене

В четверг, 10 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,24/28,27, к закрытию котировки составили 28,22/28,265.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,22, максимальные – 28,285. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,25, максимальные – 28,31.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4220/0,4226, к закрытию котировки составили 0,4192/0,4201.

Торги по евро начались с котировок 32,5917/32,6235, к закрытию котировки составили 32,5235/32,5725.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"