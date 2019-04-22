К закрытию межбанка доллар снова подешевел

В понедельник, 22 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,80/26,83, к закрытию котировки составили 26,66/26,685.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,685, максимальные – 26,83.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,1366/30,1764, к закрытию котировки составили 29,9978/30,0259.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4194/0,4209, к закрытию котировки составили 0,4174/0,4183.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"