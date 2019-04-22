К закрытию межбанка доллар снова подешевел

В понедельник, 22 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,80/26,83, к закрытию котировки составили 26,66/26,685.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,685, максимальные – 26,83.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1366/30,1764, к закрытию котировки составили 29,9978/30,0259.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4194/0,4209, к закрытию котировки составили 0,4174/0,4183.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"