К закрытию межбанка доллар снова подорожал

Во вторник, 19 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,13/27,16, к закрытию котировки составили 27,24/27,29.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,13, максимальные – 27,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,155, максимальные – 27,29.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,7900/30,8441, к закрытию котировки составили 30,9146/30,9686.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4219/0,4229, к закрытию котировки составили 0,4222/0,4231.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"