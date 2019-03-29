К закрытию межбанка доллар снова вырос в цене

В пятницу, 29 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,22/27,25, к закрытию котировки составили 27,28/27,33.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,165, максимальные – 27,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,195, максимальные – 27,33.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5513/30,6048, к закрытию котировки составили 30,6245/30,6779.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4198/0,4208, к закрытию котировки составили 0,4162/0,4174.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"