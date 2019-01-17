К закрытию межбанка доллар упал в цене

В четверг, 17 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,04/28,08, к закрытию котировки составили 28,00/28,025.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,00, максимальные – 28,04. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,025, максимальные – 28,08.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4218/0,4227, к закрытию котировки составили 0,4202/0,4208.

Торги по евро начались с котировок 31,9347/31,9690, к закрытию котировки составили 31,8920/31,9176.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"