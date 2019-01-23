К закрытию межбанка доллар вернул 18 копеек

В среду, 23 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,60/27,65, к закрытию котировки составили 27,78/27,83.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,60, максимальные – 27,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,65, максимальные – 27,92.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4162/0,4172, к закрытию котировки составили 0,4192/0,4202.

Торги по евро начались с котировок 31,3591/31,4131, к закрытию котировки составили 31,5775/31,6315.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"