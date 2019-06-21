К закрытию межбанка доллар вновь подешевел

В пятницу, 21 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,28/26,30, к закрытию котировки составили 26,185/26,20.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,13, максимальные – 26,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,16, максимальные – 26,30.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,6648/29,6848, к закрытию котировки составили 29,5948/29,6262.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4160/0,4165, к закрытию котировки составили 0,4132/0,4142.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"