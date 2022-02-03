К закрытию межбанка доллар вновь подешевел

В четверг, 3 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,29/28,31, к закрытию котировки составили 28,24/28,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,24, максимальные – 28,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,26, максимальные – 28,31.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,9394/31,9591, к закрытию котировки составили 32,1512/32,1740.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3694/0,3700, к закрытию котировки составили 0,3696/0,3701.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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