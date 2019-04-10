К закрытию межбанка доллар вновь подорожал

В среду, 10 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,68/26,72, к закрытию котировки составили 26,84/26,87.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,68, максимальные – 26,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,72, максимальные – 26,87.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0710/30,1161, к закрытию котировки составили 30,1735/30,2045.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4115/0,4125, к закрытию котировки составили 0,4152/0,4161.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"