К закрытию межбанка доллар вновь подорожал

В среду, 22 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,19/26,23, к закрытию котировки составили 26,26/26,30.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,19, максимальные – 26,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,23, максимальные – 26,34.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,2097/29,2516, к закрытию котировки составили 29,3219/29,3613.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4064/0,4074, к закрытию котировки составили 0,4085/0,4094.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"