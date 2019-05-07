К закрытию межбанка доллар вновь потерял в цене

Во вторник, 7 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,37/26,40, к закрытию котировки составили 26,28/26,32.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные – 26,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные – 26,40.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,5970/29,6253, к закрытию котировки составили 29,3941/29,4389.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4046/0,4055, к закрытию котировки составили 0,4032/0,4039.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"