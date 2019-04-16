К закрытию межбанка доллар вырос

Во вторник, 16 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,69/26,73, к закрытию котировки составили 26,70/26,72.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,69, максимальные – 26,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,715, максимальные – 26,74.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1670/30,2236, к закрытию котировки составили 30,1603/30,1802.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4147/0,4157, к закрытию котировки составили 0,4145/0,4151.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"