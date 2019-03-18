К закрытию межбанка доллар вырос в цене

В понедельник, 18 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,07/27,12, к закрытию котировки составили 27,12/27,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,07, максимальные – 27,14. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,12, максимальные – 27,18.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,7217/30,7757, к закрытию котировки составили 30,7649/30,7989.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4186/0,4195, к закрытию котировки составили 0,4214/0,4220.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"