К закрытию межбанка доллар заметно подешевел

Во вторник, 4 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,94/24,96, к закрытию котировки составили 24,78/24,815.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,78, максимальные – 24,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,815, максимальные – 24,96.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,5611/27,5808, к закрытию котировки составили 27,3670/27,4056.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3924/0,3928, к закрытию котировки составили 0,3924/0,3931.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"