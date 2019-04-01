К закрытию межбанка доллар заметно потерял в цене

В понедельник, 1 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,20/27,23, к закрытию котировки составили 26,98/27,03.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,98, максимальные – 27,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,03, максимальные – 27,25.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5282/30,5816, к закрытию котировки составили 30,3174/30,3709.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4160/0,4171, к закрытию котировки составили 0,4114/0,4124.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"