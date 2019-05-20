Курс доллара на межбанке просел

В понедельник, 20 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,34/26,38, к закрытию котировки составили 26,12/26,155.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,12, максимальные – 26,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,155, максимальные – 26,38.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3796/29,4242, к закрытию котировки составили 29,1603/29,1968.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4077/0,4086, к закрытию котировки составили 0,4046/0,4053.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".