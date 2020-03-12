Евро на межбанке подешевел, курс покупки доллара достиг 26 грн

В четверг, 12 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,80/25,84, к закрытию котировки составили 25,99/26,01.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,765, максимальные – 26,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,80, максимальные – 26,04.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,1798/29,2250, к закрытию котировки составили 28,9580/28,9803.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3478/0,3486, к закрытию котировки составили 0,3468/0,3474.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"