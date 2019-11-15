К закрытию межбанка гривня еще больше укрепилась

В пятницу, 15 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,19/24,23, к закрытию котировки составили 24,135/24,165.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,135, максимальные – 24,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,165, максимальные – 24,25.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,6525/26,6941, к закрытию котировки составили 26,6619/26,6926.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3785/0,3792, к закрытию котировки составили 0,3782/0,3788.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"