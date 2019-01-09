К закрытию межбанка гривня ослабла

В среду, 9 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,06/28,09, к закрытию котировки составили 28,13/28,165.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,06, максимальные – 28,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,09, максимальные – 28,165.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4185/0,4194, к закрытию котировки составили 0,4205/0,4213.

Торги по евро начались с котировок 32,1707/32,2023, к закрытию котировки составили 32,4085/32,4432.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"