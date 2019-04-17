К закрытию межбанка гривня ослабла

В среду, 17 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,68/26,72, к закрытию котировки составили 26,71/26,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,69, максимальные – 26,75.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1644/30,2069, к закрытию котировки составили 30,1903/30,2242.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4163/0,4172, к закрытию котировки составили 0,4176/0,4183.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"