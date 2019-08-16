К закрытию межбанка гривня ослабла

В пятницу, 16 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,11/25,14, к закрытию котировки составили 25,16/25,19.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,11, максимальные – 25,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,129, максимальные – 25,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8796/27,9215, к закрытию котировки составили 27,8697/27,9004.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3802/0,3810, к закрытию котировки составили 0,3786/0,3792.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"