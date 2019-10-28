К закрытию межбанка гривня ослабла

В понедельник, 28 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,04/25,07, к закрытию котировки составили 25,11/25,135.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,03, максимальные – 25,115. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,055, максимальные – 25,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,7693/27,8026, к закрытию котировки составили 27,8495/27,8747.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3919/0,3926, к закрытию котировки составили 0,3941/0,3946.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"