К закрытию межбанка гривня ослабла

В четверг, 23 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,975/27,02, к закрытию котировки составили 27,09/27,13.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,965, максимальные – 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,99, максимальные – 27,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,1734/29,2194, к закрытию котировки составили 29,2382/29,2814.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3582/0,3592, к закрытию котировки составили 0,3628/0,3635.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"