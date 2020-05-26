К закрытию межбанка гривня ослабла

Во вторник, 26 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,86/26,89, к закрытию котировки составили 26,92/26,945.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,86, максимальные – 26,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,88, максимальные – 26,95.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3230/29,3558, к закрытию котировки составили 29,5554/29,5802.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3765/0,3773, к закрытию котировки составили 0,3800/0,3805.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"