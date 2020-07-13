К закрытию межбанка гривня ослабла
13.07.2020, 17:01
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В понедельник, 13 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,11, к закрытию котировки составили 27,10/27,12.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,07, максимальные – 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные – 27,12.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,6929/30,7156, к закрытию котировки составили 30,7693/30,7920.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3835/0,3841, к закрытию котировки составили 0,3831/0,3837.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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