К закрытию межбанка гривня ослабла

В понедельник, 13 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,11, к закрытию котировки составили 27,10/27,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,07, максимальные – 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные – 27,12.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6929/30,7156, к закрытию котировки составили 30,7693/30,7920.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3835/0,3841, к закрытию котировки составили 0,3831/0,3837.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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