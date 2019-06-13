К закрытию межбанка гривня подешевела

В четверг, 13 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,40/26,44, к закрытию котировки составили 26,43/26,465.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,39, максимальные – 26,465. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,42, максимальные – 26,49.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,8188/29,8613, к закрытию котировки составили 29,7971/29,8339.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4080/0,4088, к закрытию котировки составили 0,4091/0,4098.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"