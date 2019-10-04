К закрытию межбанка гривня подешевела

В пятницу, 4 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,64/24,69, к закрытию котировки составили 24,78/24,83.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,57, максимальные – 24,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,59, максимальные – 24,83.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,0202/27,0725, к закрытию котировки составили 27,1836/27,2360.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3787/0,3799, к закрытию котировки составили 0,3833/0,3843.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"